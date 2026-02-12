GALMED, Gaziantep'in gazilik unvanının 105. yılı dolayısıyla Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi

Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (GALMED), Gaziantep'e verilen Gazilik unvanının 105. yılı dolayısıyla Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

GALMED'den yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ve mezunların katılımıyla düzenlenen programda Anıtkabir ziyaret edildi.

GALMED 2025-2027 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Alev Öğüt tarafından Atatürk mozolesine çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir Hatıra Defteri imzalandı.

Aynı zamanda program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni hizmet binası, Ankara Palas Oteli, 1'nci ve 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclis binaları da ziyaret edildi.