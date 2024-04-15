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Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Kore gazisini ziyaret etti

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Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 92 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Cücük'ü İslahiye ilçesinde ziyaret etti.

Kaya ve beraberindekiler Yeniceli Mahallesi'nde otura, 8 çocuk, 37 torun ve 55 torunun çocuğu bulunan Kore gazisi İbrahim Cücük ve ailesine ziyarette bulundu.

Cücük ile sohbet eden Kaya, Cücük ve ailesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını iletti. ???????

Gazi Cücük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Mutlu Kaya Gaziantep Kore Güncel Haberler

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