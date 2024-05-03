Gazi Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Cuma namazı sonrasında Ahmet Yesevi Camisi önünde Filistin bayraklarıyla toplanan bir grup öğrenci, İsrail karşıtı sloganlar attı ve tekbir getirdi.

Toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması öğrencilerden Ahmet Kartal tarafından Türkçe, Zübeyir Kaan Durmuşoğlu tarafından İngilizce, Ahmet Alhila tarafından da Arapça olarak okundu.

Açıklamada, ABD'deki üniversitelerde başlayıp, diğer ülkelere de yayılan Filistin'e destek eylemlerinin desteklendiği belirtildi.

Bu protestolarda İsrail'in soykırıma son vermesi gerektiğinin tüm insanlığa hatırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "İnsani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket eden üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının bu barışçıl gösterileri antidemokratik bir şekilde ve sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu eylemlere karşı uygulanan orantısız şiddet ve baskının kınandığı açıklamada, vicdanının sesini dinleyen ve zulme seyirci kalmayan üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yanlarında olunduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Caydırıcı yaptırım ve müdahalelerle İsrail baskısı ve zulmü bir an önce sonlandırılmalıdır. Tüm insanlığı bir an önce Gazze'de uygulanan vahşeti durdurmaya ve barış yanlısı öğrenci ve öğretim üyelerine uygulanan şiddete karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."

Protestoya Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da katıldı.