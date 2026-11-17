BURDUR'da Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından konser verildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Burdur Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan ile vatandaşlar ilgiyle izledi. Şef Şebnem Yıldırım Orhan yönetimindeki farklı şehirlerden gelen akademisyenler, öğretmenler, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan orkestranın seslendirdiği eserler izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Konserde, devlet opera ve bale sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin, solist olarak yer aldı. Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, orkestra şefi Şebnem Yıldırım Orhan, solist Mehlika Karadeniz Yıldırım ve konuk şef Mehmet Kaya'ya çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı