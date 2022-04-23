Gazi Meclis 102 yaşında! Devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ata'nın huzuruna çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

DÜNYADA ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞAN EDEN TEK ÜLKE

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

2 yıllık pandemi sonrası bu sene ilk kez 23 Nisan, kısıtlamalar olmadan kutlanıyor. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bayram için Ankara'da da özel programlar düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devlet erkanı da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

"CUMHURİYETİMİZ GÜVENLİ ELLERDEDİR"

TBMM Başkanı Şentop, "Aziz Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle buradayız. Sizlerden aldığımız ilhamla bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyecek bir şuurla devam edeceğiz. TBMM, büyük milletimizden aldığımız destekle iradesini hakim kıldı. Yüce Meclisimiz düşmanlara karşı milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Emanetiz olan cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir. Bu vesileyle sizi ve yol arkadaşlarınızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun" dedi.

MECLİS'TE 23 NİSAN OTURUMU

Törenlerin sonraki durağı saat 10.00'da Birinci Meclis olacak. Anma töreninde 102 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, konuşma yapacak. Özel defter imzalanacak.