DAGC, "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması" düzenleyecek

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Erzurum ve bölge illerdeki gazetecilerin katılacağı "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması" sürecini başlattığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek yarışmanın başvurusu 31 Ocak'a kadar alınacak.

Söz konusu organizasyonda 2025 yılı içinde yayınlanan haber, fotoğraf, sayfa düzeni röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, spor haberleri ve fotoğrafı, radyo televizyon programcılığı ve spikerliği, belgesel, görüntü, televizyon haberi ve internet haberciliği dallarında eserler yarışacak.

Teşvik ödülü kapsamında iletişim fakültesi öğrencileri ve mesleğe yeni başlamış basın çalışanlarının da çalışmalarının değerlendireceği yarışmaya dagcerzurum@gmail.com adresi üzerinde başvuru yapılabilecek.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, yarışma ile gazetecilik mesleğinin güçlenmesine ve çalışanların gelişimine katkı sağlamayı, Erzurum'un yanı sıra, bölgedeki diğer illerde çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin teşvik edilmesini hedeflediklerini söyledi.