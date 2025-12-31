Haberler

DAGC, "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması" düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, Erzurum ve çevresindeki gazetecilerin katılacağı 'Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması'nı başlattı. Yarışmaya başvurular 31 Ocak'a kadar alınacak ve birçok dalda eserler değerlendirilecektir.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), Erzurum ve bölge illerdeki gazetecilerin katılacağı "Gazetecilik Başarı Ödülü 2025 Yarışması" sürecini başlattığını bildirdi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek yarışmanın başvurusu 31 Ocak'a kadar alınacak.

Söz konusu organizasyonda 2025 yılı içinde yayınlanan haber, fotoğraf, sayfa düzeni röportaj, araştırma-inceleme, köşe yazısı, spor haberleri ve fotoğrafı, radyo televizyon programcılığı ve spikerliği, belgesel, görüntü, televizyon haberi ve internet haberciliği dallarında eserler yarışacak.

Teşvik ödülü kapsamında iletişim fakültesi öğrencileri ve mesleğe yeni başlamış basın çalışanlarının da çalışmalarının değerlendireceği yarışmaya dagcerzurum@gmail.com adresi üzerinde başvuru yapılabilecek.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, yarışma ile gazetecilik mesleğinin güçlenmesine ve çalışanların gelişimine katkı sağlamayı, Erzurum'un yanı sıra, bölgedeki diğer illerde çalışan gazetecilerin çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin teşvik edilmesini hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız