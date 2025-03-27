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Gazetecilere Yurt Dışı Çıkış Yasağı Getirildi

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Gezi soruşturması kapsamında Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aygün, yasakla ilgili bilgiyi basından öğrendiğini belirtti.

(ANKARA) - Gazeteciler Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aygün söz konusu işlemi çıkan haberlerinden öğrendiğini ve kendine bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

Gazeteci Cem Küçük katıldığı televizyon programında Gezi soruşturması kapsamında Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini iddia etti. Küçük, "Halk TV'nin Gezi dönemindeki yayın yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi az önce. Tahdit, yurt dışına çıkış yasağı demek. Tahdit, pasaportlara el koyma anlamına da geliyor" diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan gazeteci Şaban Sevinç pasaportuna yaklaşık 2 hafta önce tahdit konulduğunu ifade ederken, gazeteci Hakan Aygün ise kendisinin konuya ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti ve "Ben de pasaportuma tahdit konulduğunu çıkan haberlerden gördüm. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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