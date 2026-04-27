Gazetecilerden "Uyuşturucuya Yaklaşma" Mesajı

Türkiye Basın Federasyonu, uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gazetecileri bir araya getirdi. Gazeteciler, "Uyuşturucuya yaklaşma" mesajı verdi.

(ANKARA) - Türkiye Basın Federasyonu, uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gazetecileri bir araya getirdi. Gazeteciler, "Uyuşturucuya yaklaşma" mesajı verdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" programı kapsamında bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla gazeteciler "uyuşturucuya yaklaşma" dedi.

Gazeteciler Sümeyye Baltacı, Fulya Öztürk, Murat Çiçek, Melisa Bağcı, Başak Şengül, Burcu Kaya, Kadir Yıldız, Erdoğan Aktaş, Murat Alan, Özlem Gürses, Hüseyin Likoğlu, Taha Dağlı, Mehmet Acet, Bengü Kantekin, Muhammet Bayram, Ekrem Kızıltaş, Fadime Özkan, Hasan Öztürk, Nevşin Mengü, Fatih Atik, Hande Fırat, Sinan Burhan, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve medyanın bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak için kamera karşısına geçti.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, "Bu önemli soruna gazetecilerin tamamının katılması önemlidir farklı siyasi görüşlere sahip gazeteciler uyuşturucuyla mücadelede bir araya gelmişlerdir. Hepsine teşekkür ederim" dedi. Hazırlanan bu spot film ulusal ve yerel kanallarda yayınlanacak.

