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Gazeteciler Tutuklama İstemiyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne Sevk Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklama gerekçelerinin avukatlara verilmediğine tepki gösterdi.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan ve akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen gazeteciler Timur Soykan ile Murat Ağırel tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Adliyede gelişmeleri izleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklamaya sevk gerekçesinin avukatlara verilmediğini belirterek tepki gösterdi.

'Malvarlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Flash TV sahibi Erkan Kork'un avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenilen Soykan ve Ağırel, adliyede dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi. Soykan ve Ağırel'in gözaltı gerekçesindeki gibi 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.

Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi

Ancak adliyede gelişmeleri izleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklamaya sevk gerekçesinin avukatlara verilmediğini belirterek tepki gösterdi. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve HSK üyelerine de seslenerek şunları söyledi:

"Gazeteci arkadaşlarımız Murat Ağırel ve Timur Soykan savcı tarafından tutuklamaya sevk edildiler. Sulh Ceza Hakiminin önündeler ancak savcının tutuklamaya talep yazısı, ne gerekçeyle tutuklama istendiğine dair bilgi kendilerine ve avukatlarına tebliğ edilmiyor. Çağlayan Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakiminin önünde; avukatlar, gazeteci arkadaşlarımızın neyle suçlandığını ve hangi gerekçeyle tutuklamaya sevk edildiklerini bilmiyor, buna dair belge kendilerine verilmiyor. Peki nasıl ve neye göre savunma yapılacak? O zaman doğrudan doğruya insanları sokaktan alıp götürün cezaevine koyun. Ne farkı var?"

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Kaynak: ANKA / Güncel
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