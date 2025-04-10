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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabah saatlerinde evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Gazeteci Şule Aydın, gözaltı ile ilgili bilgi vererek müdahaleleri kınadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya üzerinden yapılan gözaltıları eleştirdi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat ağırel sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından her iki gazetecinin de evinde arama yapıldığı Gazeteci Şule Aydın tarafından açıklandı.

"ŞU ANDA EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR"

Gözaltına ilişkin açıklama yapan Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BULUT: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, "Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye'ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

İktidarın yaptığı yolsuzlukları belgelendirirsen tabi gözaltına alınırsın.

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Haber Yorumlarımutluw can:

hiç bir akp yalamasinin soruşturulduğunu veya göz altına alındığını görmedim. elinde silah ile ben yaptım bile dese kör sagir dilsizi oynuyorlar.

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Haber Yorumlarıfikret malkoçoğlu:

Yahu bu adamların suçu ne!Namaz kılarken bu yaradıklar gözaltına alınırmı?

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Haber YorumlarıVkanat:

insanın kendi kendine yaptığını dokuz köy toplansa yapamazmış halk TV den kovulana kadar her hergün hükumet aleyhine aslı astarı olmayan şeyleri söyler durulardı

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Yorum bile yapmaya korkuyoruz. Korku imparatorlugu

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İsrail'e bakın İsrail'e alooooo PKK devletini kurdular burnumuzun dibinde Hukukla oynmayın bu kadar lazım olur

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Haber YorumlarıSalihmir:

Başlarlar yine aman allahım gazeteciler göz altına alınıyor diye

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Fetö öldü mü gerçekten Yaşananlar bakarsan Ruhu aramızda geziyor Fetöye methiye düzen troller bu günlerde yine hortladı hukusuzluk peşinde Gençliğe Hitabe yi iyi okuyun

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Haber YorumlarıKeskin:

Millet kendi seçtiğinin hayrını şerini de görür elbet

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Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Ankarayi parsel parsel satanlar ne zaman gozaltina alinacak?

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