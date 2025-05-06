Gazeteciler İçin Acil Yasal Düzenleme Çağrısı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin, Suriye ve Yemen'de gazeteci ölümlerine dikkati çekerek, gazetecilerin korunması için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

IFJ, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Filistin, Suriye ve Yemen'de görev başındaki gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili panel düzenledi.

Etkinliğe, IFJ Başkanı Dominique Pradalie, IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellganger, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasser Abu Bakr, Suriye Gazeteciler Derneği Başkanı Mouzon Morshed, Yemen Gazeteciler Sendikası Fahri Saymanı Nabil Al Osaidi ve Suudi Arabistan Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adhwan Alahmari katıldı.

Gazeteciler için en ölümcül üç ülkedeki duruma değinilen etkinlikte, gazetecilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, savaş muhabirliği eğitimlerinin verilmesi, gazetecilere yönelik suçlarla ilgili hesap verebilirliğin sağlanması konularına dikkat çekildi.

IFJ Başkanı kıdemli Fransız gazeteci Pradalie, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve ablukasında gazetecilerin canlarını riske atarak, ilk günden bu yana gece gündüz çalışmalarıyla yüksek kaliteli bilgiyi uluslararası basına taşıdıklarını söyledi.

Pradalie, Gazze'de daha önce görülmemiş şekilde gazeteci ölümlerinin yaşandığına dikkati çekerek, "Buraya bir alarm zili çalmaya geldim. Gazetecileri korumak için bir konvansiyona ihtiyacımız var. Yoksa hiç gazeteci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Filistinli Gazeteci Abu Bakr da İsrail'in hem olan bitenin görülmemesi hem de halkın geri kalanına da korku salmak amacıyla gazetecileri hedef aldığını vurguladı.

Abu Bakr, tüm medya merkezlerinin hedef alındığını, gazetecilerin ailelerin de saldırıya uğradığını ifade ederek, tüm bunlar için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde süreç başlattıklarını bildirdi.

IFJ'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de öldürülen gazeteci sayısı 157'yi aştı.