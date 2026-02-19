Gazeteciler Cemiyeti'nden Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, "Meslektaşımız, üyemiz Alican Uludağ sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek İstanbul'dan talimatla Ankara'da gözaltına alındı. Gazeteci Uludağ pek çok kez soruşturmaya uğramış ve gidip ifade vermiştir. Yargı camiasını çok yakından takip eden en başarılı gazeteciler arasındaki Uludağ'ın peşinen suçlu muamelesiyle gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu uygulama kabul edilemez, Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.

Kaynak: ANKA