Haberler

Gazeteciler Cemiyeti'nden Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Cemiyet, Uludağ'ın peşinen suçlu muamelesiyle gözaltına alınmasını kabul edilemez buldu ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, "Meslektaşımız, üyemiz Alican Uludağ sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek İstanbul'dan talimatla Ankara'da gözaltına alındı. Gazeteci Uludağ pek çok kez soruşturmaya uğramış ve gidip ifade vermiştir. Yargı camiasını çok yakından takip eden en başarılı gazeteciler arasındaki Uludağ'ın peşinen suçlu muamelesiyle gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu uygulama kabul edilemez, Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.

Kaynak: ANKA
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar