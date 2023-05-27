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Gazeteci-yazar Engin Ardıç, hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Engin Ardıç, hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Engin Ardıç (71), yaşamını yitirdi. Sabah gazetesi yazarlarından Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Engin Ardıç (71), yaşamını yitirdi.

Sabah gazetesi yazarlarından Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da 1 Şubat 1952'de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.

"Nokta" dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah gazetesinde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı.

Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel

Engin Ardıç İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

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