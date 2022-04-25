Gazeteci Tufan Türenç, İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

ULUS, BARTIN (ANKA) - Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türenç, Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görürken önceki gün yaşamını yitiren gazeteci Tufan Türenç'in cenaze töreni Levent Camisi'nde düzenlendi. Törene, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, Enis Berberoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, siyasetçi Yaşar Okuyan, iş insanı Aydın Doğan ve Abdurrahim Albayrak, yazar Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile çok sayıda gazeteci ve Türenç'in sevenleri katıldı. Cenazeye katılamayan siyasi parti temsilcileri, kurum, kuruluşlar, dernek ve sanatçılar da cenazeye çelenk gönderdi.

Cenaze töreninde taziyeleri, Tufan Türenç'in eşi Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç kabul etti.

İLKER BAŞBUĞ: ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Törende gazetecilere konuşan İlker Başbuğ, "Aile dostumuzu ve aynı zamanda son dönemlerde Türk basınının en değerli kalemlerinden birisini kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm. Tufan Türenç Bey gerçekten çok iyi bir insandı. Arkadaşlığını, onun boşluğunu nasıl dolduracağız bilemiyorum. Bunun yanında gerçekten Türk basınında uzun yıllar hizmet etti, çok değerli eserler kazandırdı. Gerçekten acı bir gün. Çok üzgünüm. Başta Pınar Hanım olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Tufan Bey'e Allah rahmet eylesin diyorum. Onu hep özleyeceğiz. Ne güzel ki hep geride bıraktığı güzel şeylerle anılacak. Toprağı bol olsun" dedi.

İLBER ORTAYLI: UZUN ZAMANDIR HASTAYDI, ÜZÜLÜYORDUM

İlber Ortaylı da "Batı musikisine ve Batı kültürüne açık yanı vardı, çok ilgiliydi. Bu konuda katkıları önemli tabii. Bunları hem dışarıdan hem de yakından ederdi. Uzun zamandır hastaydı. Üzülüyordum. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

AYDIN DOĞAN: İYİ BİR GAZETECİYDİ, DÜRÜSTTÜ, SAĞLAMDI

Tufan Türenç ile bir dönem birlikte çalışan Aydın Doğan da duygularını şöyle anlattı:

"Tufan benim çok yakınımdı. Hem Hürriyet'te hem Milliyet'te yakın çalıştık. İyi bir gazeteciydi, dürüsttü, sağlamdı. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Eşiyle beraber ikisi de benim eski dostumdu. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok."

Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazeteci Tufan Türenç, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç, 1945 yılında Bursa'nın Yenişehir semtinde dünyaya geldi. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitiren Türenç, Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1968'de Milliyet gazetesinde gazeteciliğe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş gazetesine geçti. İki yıl sonra Hürriyet'e geçen Türenç, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı.