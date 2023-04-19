Gazeteci Serdar Akinan Adliyeye Sevk Edildi
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Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınıp İstanbul’daki emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
EDDA SÖNMEZ
Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınıp İstanbul'daki emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla bu sabah saat 05.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan gazeteci Serdar Akinan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Akinan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.