Avukatı, Gazeteci Sedef Kabaş'ın Gözaltına Alındığını Açıkladı

Güncelleme:
Avukat Uğur Poyraz, müvekkili gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını duyurdu. CHP'li Mahmut Tanal, gözaltının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve bu durumu eleştirdi.

(ANKARA) -Avukat Uğur Poyraz müvekkili gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkili Sedef Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini açıkladı. Poyraz, konuyla ilgili olarak Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğini ifade etti.

CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazeteci Sedef Kabaş'ın gecenin bir yarısı gözaltına alınması hukuki değil, keyfidir. İkametgahı belli, kamuoyunca tanınan, çağrılsa ifadeye gidecek bir kişi için CMK'ya göre gözaltı istisnadır. Kaçma şüphesi yoktur, delil karartma ihtimali yoktur. Ceza muhakemesi intikam ve sindirme aracı değildir. Gece yarısı yapılan bu işlem, Anayasa'nın 19. maddesine, CMK 90–91'e ve ölçülülük ilkesine açıkça aykırıdır. Bu bir adli zorunluluk değil, hukukun araçsallaştırılmasıdır. Hukuk devleti çağırır, dinler; gece baskını yapmaz."

Kaynak: ANKA / Güncel
