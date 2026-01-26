Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı. Kabaş'ın neden gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLİNMİYOR

Avukat Poyraz açıklaması n da şunları söyledi: "Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş, Türk gazeteci, televizyon sunucusu, iletişim danışmanı ve eğitmenidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Kabaş, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine yapmıştır. Kariyeri boyunca CNN International, NTV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda programlar hazırlayıp sunmuş, özellikle "Sesli Düşünenler" gibi röportaj programlarıyla tanınmıştır.