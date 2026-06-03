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Reha Muhtar, hayatını kaybetti

Reha Muhtar, hayatını kaybetti
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Ünlü gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında vefat etti.

GAZETECİ Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta yaşadığı evde rahatsızlandı. Muhtar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisi süren Muhtar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
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