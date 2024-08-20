Gazeteci Reha Muhtar Evinde Düşerek Yaralandı

(İSTANBUL) Evindeki merdivenlerden düşen gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alınarak entübe edildi.

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.