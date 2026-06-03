Gazeteci Reha Muhtar Hayatını Kaybetti
Televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede 66 yaşında vefat etti.
(ANKARA) - Gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.
Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtilen Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Televizyon programcısı, gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: ANKA