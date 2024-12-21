Üye Girişi
Haberler
Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
Almanya'da noel pazarını kana bulayan saldırı anı
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Yılmaz 'Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız' diyerek tarih verdi
"Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız"
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti

Gazeteci Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Gazeteci Özlem Gürses'in Gözaltına Alınmasına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi ve derhal serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada hedef haline getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifade vermek üzere çağrılması halinde gidebilecekken, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali de olmadan, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

ÇGD, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada hedef haline getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifade vermek üzere çağrılması halinde gidebilecekken, hiçbir kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali de olmadan, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Bu keyfi ve orantısız müdahale, hukuk kurallarının özellikle gazeteciler için nasıl çiğnendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizde basın özgürlüğü, giderek daha da baskı altına alınmakta, gazeteciler korku ve tehditlerle sindirilmeye çalışılmaktadır. Özlem Gürses derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
img

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan Kronometreli Maç Takibi
Acun Ilıcalı'dan kronometreli maç takibi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.