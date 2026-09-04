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Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı

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TUTUKLANDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında TCK 217/A kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından yürütülen...

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle Oya Lale Arslan hakkında TCK 217/A kapsamında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alınmış, ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konulmuştur. Mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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