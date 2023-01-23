Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

GAZETECİ Orhan Erinç hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, Cumhuriyet Gazetesi önceki genel yayın yönetmenlerinden Orhan Erinç 87 yaşındaydı.

ORHAN ERİNÇ KİMDİR?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) üç dönem, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da iki dönemde başkanlık yaptı. Cevat Fehmi Başkut ve Nail Güreli'nin ardından iki kuruluşta da başkanlık yapan üçüncü gazeteci oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu.