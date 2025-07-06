Gazeteci Nihat Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci ve yazar Nihat Genç'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri tanısıyla tedavisi sürerken önceki gün 69 yaşında hayatını kaybeden Nihat Genç için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ali Tufan Kıraç ve Çelik Erişçi'nin de aralarında olduğu sanatçılar ile edebiyat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Genç'in taziyesini, eşi Nuriye Genç ile oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay ve arkadaşları kabul etti.

Nihat Genç'in cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.