Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti

SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Barlas, Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Barlas, pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Ölüm haberini alan oğlu Cemil Barlas, Okan Üniversitesi kurucularından Bekir Okan ve yakınları hastaneye geldi. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bekir Okan, "Türkiye çok büyük bir entelektüel, iyi bir insanını kaybetti. Benim hem hemşerim hem de çok yakın dostum. Hem de Okan Üniversitesi'nin kuruluşundan beri mütevelli üyesiydi 25 yıldır. Çok üzgünüz. Artık çocuklarına Allah uzun ömürler versin ve de kendisi rahat uyusun. Ülkemizin büyük bir entelektüel kaybı." dedi.