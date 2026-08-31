Haberler

Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Kemal Öztürk, bir TV programında Suriye'deki Arap Alevilerine ilişkin sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı çıkarıldı. Yarın SEGBİS üzerinden ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

(ANKARA) - Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon programında Suriye'deki Arap Alevilerine ilişkin sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı, bu kapsamda Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Öztürk hakkında NTV yayınında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Öztürk'ün gözaltına alınarak yarın SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

Kaynak: ANKA
Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Ölüm böyle gelmiş! Kahreden son anları kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama

Ve beklenen açıklama geldi!

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda

Bir devir sona erdi: Messi'den veda
6 aylık macera! Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı

Takımının gol kralıydı, gönderildi
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı

İsrail'i titreten ittifakın adı belli oldu! Bakan Fidan duyurdu
Haftalarca oynayamayacak! Kenan Yıldız için resmi açıklama

Fransa, İtalya ve Belçika maçları öncesi A Milli Takımımızda deprem