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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a adli kontrol uygulandı, ev hapsi verildi.

Gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saymaz hakkında, Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın; Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

"HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜSE YARDIM" SUÇLAMASI

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Öte yandan; İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyeye geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan da Saymaz'a destek için adliyede bekledi.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Keşke bunları yazma mecburiyetini hissetmeseydim.. AKP bu yanlış adımları atmasaydı ve erken seçim kararı alsaydı.. çünkü ülkeyi bir kaos ortamına sürükledi bu yanlış hareketleri..ülke ekonomisi çökme noktasına geldi gibi ve bu yanlışlara devam etmesi ülkeyi bitirecek gibi...en kısa zamanda hukuk işler duruma gelmeli ki millet iradesinin önü açılsın..iktidar olmak hak ise bunu millet takdir edecektir..ve önemli olan ise Türkiye cumhuriyetinin ayaklarını yere sağlam basıp ilelebet payidar kalması

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Haber Yorumlarıalbatros :

önce güç zehirlenmesinden ne yaptığını bilmiyordu, şimdi de korkudan nereye saldıracağını şaşırdı. bütün tuşlara basıyor...

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Haber YorumlarıRevolver:

akp li olmayan herkes aksini ispatlayana kadar suçludur anlayışı var..

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben CHP'li DEĞİLİM...... AKP'li de DEĞİLİM..... Ama 22 yıldır AKP'nin yaptıklarını biliyorum ve şunu söylüyorum : EĞER KANUNLAR UYGULANIRSA, AKP'nin "ÜST DÜZEY" YÖNETİCİLERİNİN NEREDEYSE "TAMAMI" HAPSE GİRER !.....

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Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

100 yıl önce bu hareketi Vatana ihanetten İDAM olurdu.. Milli şefleri idam edince ATA, büyük REİS R.T.E. müdahale edin deyince Diktatör :) Ya ne mal bi zihniyet şu Chp zihniyeti..

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

suc sabitse, ceza az...

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP'nin GERÇEK ADI : "İSRAİL HOLDİNG" dir..... AKP Genel Başkan Yrd. Nihat Zeybekçi : "ALLAH İSRAİL'E AFET VERMESİN" (27-Temmuz-2014)..... Ömer Çelik : "KUŞKUSUZ İSRAİL DEVLETİ VE İSRAİL HALKI TÜRKİYE’NİN DOSTUDUR" (20-Aralık-2015).... ""İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELTİLMELİDİR"" Özlem Zengin, 21-Ekim-2023, T.B.M.M Konuşması... Hakan Fidan'ın, iğrenç pislik NETANYAHU'yu gördüğünde "ne kadar mutlu" olduğunu görmek istiyorsanız : youtube . com/watch?v=4EnRHHXVy84 .... videoyu DİKKATLİCE izleyin...

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu ev hapsini anlamak ta mumkün değil kapısında polis olmuyor sonuçta öyle düşünülüyorsa kaçacak adam her türlü kaçar ev hapsi ne

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

asgari onuru olan bir anadolu çocuğu bu hırsız, hain tayfasına destek vermez. veren de kendileri gibidir. artık devlet 85 milyonun olmuştur. ayrıcalıklı, beyaz efendilerin, masonik tiplerin devri bitmiştir.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıXYZ.:

Bu ulkede bi akp liled zemzemle yıkanmış sütten çıkmış ak kaşık... oysz her türlü pumştluk bunlarda.

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Yorum Beğenme28
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