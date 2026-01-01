Haberler

Gazeteci Hüseyin Aykol Hayatını Kaybetti... İhd: Aykol'un Kaybı Toplumsal Mücadelede Yeri Doldurmayacak Bir Kayıptır

Güncelleme:
İnsan Hakları Derneği, yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı taziye mesajında, Aykol'un toplumsal mücadeleye katkılarını vurgulayarak kaybının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekti.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nden (İHD), yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımlanan taziye mesajında, "Hakkında açılan davalar, hapis cezaları Hüseyin Aykol'u inandığı mücadeleden vazgeçirememiştir. Aynı zamanda Derneğimizin de üyesi olan Hüseyin Aykol'un kaybı toplumsal mücadelede yeri doldurmayacak bir kayıptır" ifadelerine yer verildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımlanan taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"Özgür Basın geleneğinin emektarı gazeteci Hüseyin Aykol yaşamını yitirdi. Özgür Basının Hüseyin Hocası ömrünü adadığı gazetecilik mesleğinde halkların ve hakların sesi olmuştur. Bilhassa içerideki mahpusların dışarıda sesi olmuştur. Hakkında açılan davalar, hapis cezaları Hüseyin Aykol'u inandığı mücadeleden vazgeçirememiştir. Aynı zamanda Derneğimizin de üyesi olan Hüseyin Aykol'un kaybı toplumsal mücadelede yeri doldurmayacak bir kayıptır."

Kaynak: ANKA / Güncel
