Gazeteci Hüseyin Aykol Hayatını Kaybetti... Disk Basın-İş: Onun Mücadeleci Ruhu ve İlkeleri, Özgür Basın Geleneği İçinde Yaşamaya Devam Edecek

DİSK Basın-İş, yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı taziye mesajında onun mücadeleci ruhunu ve gazetecilikteki onurlu duruşunu vurguladı. Aykol'un basın özgürlüğü ve insan hakları mücadelesinin unutulmayacağı ifade edildi.

(ANKARA)- DİSK Basın-İş, yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı taziye mesajında, "Hüseyin Aykol, baskılara rağmen gerçeğin peşinden koşan, gazetecilik mesleğini onurla sürdüren ve bu geleneği yeni nesillere aktaran bir çınar olarak anılacak. Onun mücadeleci ruhu ve ilkeleri, Özgür Basın geleneği içinde yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

DİSK Basın-İş, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteci Hüseyin Aykol'u kaybettik. Onun basın özgürlüğü ve insan hakları mücadelesindeki kararlı duruşunu, yılmaz kişiliğini ve bıraktığı mirası daima hatırlayacağız. Hüseyin Aykol, baskılara rağmen gerçeğin peşinden koşan, gazetecilik mesleğini onurla sürdüren ve bu geleneği yeni nesillere aktaran bir çınar olarak anılacak. Onun mücadeleci ruhu ve ilkeleri, Özgür Basın geleneği içinde yaşamaya devam edecek. Ailesine, meslektaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
