Gazeteci Hüseyin Aykol Hayatını Kaybetti... Hatimoğulları: Kararlılığı ve İnancı Bizlere Yol Göstermeyi Sürdürecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için başsağlığı mesajı yayımladı. Aykol'un özgür basın mücadelesi ve yetiştirdiği gazetecilerle bıraktığı miras vurgulandı.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı mesajda, "Özgür basının hocası, çınarı, emektarı sevgili Hüseyin Aykol'u kaybetmenin acısı yüreğimizde. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 73 yaşında yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Özgür basının hocası, çınarı, emektarı sevgili Hüseyin Aykol'u kaybetmenin acısı yüreğimizde. Ömrünün yarım asrını basın geleneği içinde ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesine adayan Hüseyin Aykol, tüm baskılara rağmen hakikatin peşinden gitmekten asla geri durmadı. Ape Musa'nın yoldaşı Hüseyin Aykol, katledilen gazeteci arkadaşlarının kendisine bıraktığı mirası, her zorluğa rağmen gazetecilikte ısrar ederek sürdürdü. Özgür basın geleneği içinde binlerce öğrenci yetiştirdi. Geriye bıraktığı bu gelenek devam edecek. Kararlılığı ve inancı bizlere yol göstermeyi sürdürecek. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun…"

