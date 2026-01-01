(ANKARA) - Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Özgür basın Ape Musa'dan sonra başka bir çınarını daha yitirdi. Sevgili Hüseyin Aykol'u kaybettik. Hüseyin hoca, kalemiyle hep doğruların yanında durdu, hakikati yazmaktan asla korkmadı" açıklamasını yaptı.

Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol hayatını kaybetti. Uzun yıllar yayıncılık ve gazetecilik yapan, özellikle Özgür Basın'da verdiği emekle tanınan Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç kez beyin kanaması geçirdikten sonra tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Aykol, bugün hayatını kaybetti.

Özgür basının Musa Anter'den sonra bir çınarını daha kaybettiğini belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Özgür basın Ape Musa'dan sonra başka bir çınarını daha yitirdi. Sevgili Hüseyin Aykol'u kaybettik. Hüseyin hoca, kalemiyle hep doğruların yanında durdu, hakikati yazmaktan asla korkmadı. Onun yokluğu hepimizin yüreğinde derin bir boşluk bırakacak. Artık aramızda değil ama bıraktığı miras, yazdıkları, mücadelesi hep yaşayacak. Özgür basının, dostlarının ve hepimizin başı sağolsun."

1952'de Manisa'nın Salihli ilçesinde doğan Aykol, ikokulu Salihli'de okuduktan sonra orta öğrenimini parasız yatılı sınavıyla kazandığı İzmir Maarif Koleji'nde tamamladı ve liseden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürdü, son sınıfta siyasal etkinlikleri dolayısıyla tutuklandı ve 12 Eylül askeri yargısının hükmüyle 10 yıl cezaevinde geçirdikten sonra öğrenim hayatını sonlandırdı.

Ömrünün 51 yılını yayıncılık ve gazetecilikle geçiren Aykol, bunun 36 yılını basına ayırdı. Hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçiren Aykol, Özgür Gündem, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalıştı. 2018'de "örgüt propagandası" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası istinaf mahkemesince onandı.