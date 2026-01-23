Gazeteci Furkan Karabay Gözaltına Alındı
İBB soruşturması kapsamında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Avukat Enes Ermaner, durumu sosyal medya üzerinden açıkladı.
(İSTANBUL) - Avukat Enes Ermaner, gazeteci Furkan Karabay'ın İBB soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel