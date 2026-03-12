Gazeteci Enver Aysever Tahliye Edildi
Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Enver Aysever'i 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezasının ardından Aysever'in tahliyesine de karar verdi.
(İSTANBUL) - Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan gazeteci Enver Aysever'i 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen hükümle birlikte Aysever'in tahliyesine karar verdi.
Aysever hakkında YouTube hesabındaki bir yayınında kullandığı "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, 11 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.
Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verdi. Kararda, verilen hapis cezası ile birlikte Aysever'in tahliyesine hükmedildi.