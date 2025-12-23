Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Erdinç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti