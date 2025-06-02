Gazeteci Elif Akgül Tahliye Edildi

(İSTANBUL) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Elif Akgül, bugün tahliye edildi.

HDK soruşturması kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınan, 21 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Elif Akgül, Medya ve Hukuk Çalışmaları'nın (MLSA) yaptığı itiraz üzerine mahkemenin tensip zaptıyla bugün tahliye edildi. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Yıldız Tar da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasi alan yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla 18 Şubat'ta 50 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 50 kişiden 27'si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Pınar Aydınlar, Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Sema Barbaros ve Yıldız Tar vardı.

Tutuklanan isimler şu şekildeydi:

"Ercüment Akdeniz, Elif Akgül, Yıldız Tar, İlknur Melengeç, Mehmet Saltoğlu, Ayşe Panuş, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Sezer Bayram, Yakup Kadri Karabacak, Aynur Cengiz, Ayşe Bengi Çelik, Dilek Poslu, Erkin Barın Göylüler, Kardelen Taş, Melek Kızılcaok, Şengül Erdoğan, Pınar Aydınlar, Zeysu Fakir, İbrahim Halit Elçi, Alya Akkuş, Esengül Demir, Melih Kayhan Pala, Osman Zorba, Saime Oğuzhan, Sema Barbaros Durmuş ve Semiha Şahin."