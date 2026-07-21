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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımların 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'yanıltıcı bilgi yayma' suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Uludağ Ankara'da gözaltına alındı.

Gazeteci Alican Uludağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "@alicanuludag" kullanıcı adlı hesabı ile bazı kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğunun değerlendirildiği belirtilerek, ilgili hesap kullanıcıları hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik işlem başlatıldığı, soruşturma kapsamında Alican Uludağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
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