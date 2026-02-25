Haberler

Avukat Ersöz: Alican Uludağ'ın Tutuklanması 'Yetki Saptırması Yasağının' Çarpıcı Bir Örneği Olarak Karşımızda Duruyor

Avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ederek, Uludağ'ın tutuklanmasının basın özgürlüğü açısından ciddi bir hak ihlali olduğunu belirtti ve durumu 'yetki saptırması yasağının' bir örneği olarak değerlendirdi.

(ANKARA)- Tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden Avukat Hüseyin Ersöz, "Alican Uludağ'ın tutuklanması 'yetki saptırması yasağının' çarpıcı bir örneği olarak karşımızda duruyor" dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Alican Uludağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiğini belirterek ziyarete ilişkin detayları aktardı.

Ersöz'ün paylaşımı şöyle:

"Gazeteci Alican Uludağ'ı Marmara (Silivri) 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettik. Alican Uludağ geçici koğuştan 24 kişilik koğuşa yeni alınmıştı. Biz görüşteyken troid rahatsızlığına ilişkin ilaçları da kendisine teslim edildi. 3 günlük Metris sürecinde yaşadığı zorluklardan da konuşma fırsatı bulduk. Kaldığı koğuşta tutuklu futbolcuların, kulüp başkanlarının ve IBAN kullandırma suçundan tutuklu gençlerin olduğunu söyledi. İçinde bulunduğu durumdan asla yakınmadı, yine gazeteci penceresinden başkalarına dair cezaevi içindeki eşitsiz uygulamalara değindi."

Alican Uludağ'ı 2009 yılından beri tanıyorum. Sorgulayan, araştıran ve gerçeğin peşinden giden bir gazeteci olarak bilirim. 2025 yılındaki X paylaşımları sebebiyle tutuklanması 'ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü' yönünden hak ihlali sonucunu doğuruyor. Hiçbir suç unsuru olmayan, aksine bu konuda çok duyarlı bir isim olan Alican Uludağ'ın tutuklanması 'yetki saptırması yasağının' çarpıcı bir örneği olarak karşımızda duruyor."

