Gazeteci Alican Uludağ Hakkında İddianame Düzenlendi

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkında, "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında X hesabındaki paylaşımları gerekçe göstererek soruşturma başlatmış, Ankara'daki evinde gözaltına alınan Uludağ, 20 Şubat'ta İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İddianame, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: ANKA
