Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Alican Uludağ hakkında sanal medyadaki paylaşımları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın, yarın ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı