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Gazeteci Ali Çağatay Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılıp dövülmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan gazeteci Ali Çağatay, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Geçen hafta evinin önünden kaçırılarak öldüresiye dövülen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Ali Çağatay hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Geçen hafta Maltepe'deki evinin önünden kaçırılarak öldüresiye dövülen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal olayı ile soruşturma ve tartışma devam ederken gazeteci Ali Çağatay sosyal medya paylaşımıyla görüşünü duyurdu.

Bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Çağatay hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İKİ AYRI SUÇLAMA

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

Kaynak: ANKA
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