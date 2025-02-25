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Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti

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Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever, İstanbul'un Cihangir semtindeki evinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

OTURDUĞU KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Ahmet Sever'in Barcelona'da okuyan ikiz oğulları Barış ve Can'ın annesi yapımcı Ayşen Sever, bu akşam telefonla ulaşamayınca yakınlarını aradı. Oğulları Barış ve Can ile Barcelona'da bulunan Ayşen Sever'in ulaşamaması üzerine arkadaşları Ahmet Sever'in Cihangir'deki evine gitti. Kapının açılmaması üzerine emniyete haber verildikten sonra girilen evde, Ahmet Sever'in oturmakta olduğu koltukta kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

AHMET SEVER KİMDİR?

1960 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Kariyerine uluslararası medya alanında adım atan Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, BBC Köln ve Almanya'nın Sesi radyolarında da çalıştı, ayrıca ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN Türk'te haber müdürlüğü yaptı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını, CNN Türk ve TRT'de hazırladığı programlarla pekiştirdi. Bu dönemde, Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık da yaptı.

2003 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu dönemde, basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlendi. 2004-2007 yılları arasında ise Abdullah Gül'e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de basın danışmanlığını yapan Sever, 2016 yılından beri T24'te köşe yazıyordu.

Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Devlete verdiği zararla anılan...

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Haber YorumlarıBülent Bey:

İngiliz şövalyesi Abdullah Gül' ün sağlık durumu nasıl acaba

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