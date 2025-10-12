Gazeteci Abdurrahman Altun'un Babası Abdullah Altun Toprağa Verildi

Samsun'un Havza ilçesinde gazeteci Abdurrahman Altun'un vefat eden babası Abdullah Altun, toprağa verildi.

Havza Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 79 yaşında dün hayatını kaybeden 25 Mayıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Altun'un babası Abdullah Altun için cenaze töreni düzenlendi.

Altun'un cenazesi 25 Mayıs Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Kevser Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Altun, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Altun ailesi ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, önceki dönem CHP Milletvekili Kemal Zeybek, oda başkanları, yerel gazete temsilcileri, gazeteciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.