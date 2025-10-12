Haberler

Gazeteci Abdurrahman Altun'un Babası Abdullah Altun Toprağa Verildi

Gazeteci Abdurrahman Altun'un Babası Abdullah Altun Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde gazeteci Abdurrahman Altun'un vefat eden babası Abdullah Altun için cenaze töreni düzenlendi. Abdullah Altun, 79 yaşında hayatını kaybetti ve Kevser Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Samsun'un Havza ilçesinde gazeteci Abdurrahman Altun'un vefat eden babası Abdullah Altun, toprağa verildi.

Havza Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 79 yaşında dün hayatını kaybeden 25 Mayıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Altun'un babası Abdullah Altun için cenaze töreni düzenlendi.

Altun'un cenazesi 25 Mayıs Mahallesi'ndeki evinden helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.

Kevser Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Altun, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Altun ailesi ile Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, önceki dönem CHP Milletvekili Kemal Zeybek, oda başkanları, yerel gazete temsilcileri, gazeteciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
İsrail: Hamas, Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi pazartesi erken saatlerde serbest bırakacak

Gazze'de rehine takası ne zaman? İsrail tarih verdi
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Akıllı saat kurtardı! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş vaziyette bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.