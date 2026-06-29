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Gayrettepe Metrosu'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Gayrettepe Metrosu'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Gayrettepe metrosunda bir yolcunun cep telefonunu yankesicilikle çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gayrettepe metrosunda bir şüpheli, trene binmek üzere olan yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Telefonu çaldığı anlar kameraya yansıyan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Şişli Gayrettepe metrosunda 12 Haziran saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan şüpheli, trene biniş sırasında yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alarak uzaklaştı. Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi. A.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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