Gayrettepe'deki yangın davasında tahliye kararı

(İSTANBUL) - İstanbul'daki Gayrettepe semtinde 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 7'si tutuklu 9 sanıklı davanın ilk duruşmasında iki kişi hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan Masquerade isimli gece kulübünde, geçen 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında meydana gelen ve 29 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7'si tutuklu 9 sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları da katıldı.

5 sanık tutuklu yargılanmaya devam edecek

Tüm sanıkların ifadesinin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahibi fizik mühendisi Dursun Çelik ile işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olan elektrikçi İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Diğer sanıklar Şahzade Şekergümüş, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Çağatay Altunel ile Kahraman Erdem'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedilerek duruşma 7-8 Ekim günlerine ertelendi. Tutuksuz sanıklar Fatma Dörtgül ile Sibel Çelik hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verildi.