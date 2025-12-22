Gayrettepe Gece Kulübü Yangını Davası Gergin Geçti: Bu Dava Zamanında Karara Çıksaydı Kartalkaya Faciası Yaşanmayacaktı

Haber/Kamera: Hakan KAYA

Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünde 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin dava, bugün görülen duruşmayla devam etti. 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, katılımın yoğun olması nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkeme salonunda yapıldı. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

"Bu dava karara çıksaydı Kartalkaya'da 78 can ölmeyecekti"

Yangında yaşamını yitiren Şef Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş, "Ben sadece eşimi kaybetmedim. Kendi hayatımı kaybettim. 20 aydır bu dava sürüyor. Adalet bu kadar gecikmesin. Bu dava karara çıksaydı Kartalkaya'da 78 can ölmeyecekti. Bu ölümler bir daha yaşanmasın diye mücadele ediyoruz. ya sorumlu herkes cezasını çeksin ya da bizim canlarımızı geri verin" diye konuştu.

Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi

Yangında kardeşini kaybeden ve kendisi de yangından kurtulan Hasret Uzun duruşma sırasında gece kulübünün sahibi Şazi Şehzade Şekergümüş ile göz göze gelince 'bak bak' dedi. Şekergümüş de "Gevezelik yapma lan" diyerek karşılık verince salonda gerginlik yaşandı. Salon boşaltılırken duruşmaya bir süre ara verildi.

Bir vatandaş duruşma sırasında yaşananları, "Oğlunu kaybeden bir insan savunmasını yapıyor. (Şazi Şekergümüş'ün) avukatı parmak sallıyor, el işareti yapıyor, saygısızlık yapıyor. Evladını kaybetmiş 70 yaşındaki bir kadına el, mimik işareti yapıyor; aşağılayarak bakıyor bize. Mahkeme başladığından beri o hareketleri devam ediyor" şeklinde anlattı.

Yangında ölen Binali Çayır'ın annesi Yadigar Çayır, "Para için vicdan satmışlar" derken bir yakını gazetecilere, "Sesimiz olun lütfen. Sizden ricamız budur" diye seslendi.

Tutukluluğun devamına karar verildi

Savcı mütalaasında dosyadaki tüm tutukluklularının tutukluluk halleri ile ve tutuksuz olanların da adli kontrollerinin devamını istedi. Mütalaa doğrultusunda karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 2 Mart'a erteledi.