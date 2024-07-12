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GAÜN Yeni Kütüphane Binasının Temeli Atıldı

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Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) yeni kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Yapılacak kütüphane, üniversiteye ve şehre önemli hizmetler sunacak.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) yeni kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projeye ve üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ı tebrik etti.

Yapılacak kütüphanenin sadece üniversitenin değil aynı zamanda şehrin de önde gelen yatırımlarından biri olduğunu dile getiren Çeber, "Yapılacak olan kütüphane üniversitemizde ciddi bir alanı dolduracak ve çok önemli hizmetler verecek. 56 bin öğrencinin büyük bir eksikliğini giderecek. Sadece kitap ve klasik kütüphane hizmetinin dışında özel çalışma alanlarından sosyalleşme alanlarına kadar birçok bölümde hizmet vereceğini biliyoruz." diye konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise "Yeni akademik dönem ile birlikte yaklaşık 56 bin öğrencimiz olacak. Bu kütüphane 56 bin öğrenciye hizmet edecek. 20 fakülte, 2 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 32 araştırma merkezine sahip olduğumuzu düşündüğümüzde yeni yapacağımız kütüphanenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın, kütüphane projesini, GAÜN'ün öğrenci sayısının artmasıyla mevcut kütüphane olanaklarının yetersiz kaldığını göz önüne alarak başlattıklarını söyledi.

Yeni kütüphane binasının, çalışma salonları, bireysel ve özel çalışma odaları, teknoloji ve multimedya odaları gibi çeşitli imkanlar sunacağını belirten Prof. Dr. Özaydın, "Kütüphanemizin yaklaşık 780 milyonluk bir sözleşme bedeli var. 720 günde bitecek. Bodrum katıyla birlikte 18 bin 700 metrekare olacak. Peyzaj alanı da 15 bin metrekare." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin temeli, Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duanın ardından atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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