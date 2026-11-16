GAÜN ile T3 Vakfı bilim ve teknoloji alanında ortak projeleri değerlendirdi

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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Doç. Dr. Osman Hansu ve beraberindeki heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı ziyaret etti.

Rektörlük Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen görüşmede, GAÜN ile T3 Vakfı arasında bilim ve teknoloji alanında yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Üniversite, sanayi ve toplum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de gündeme geldiği görüşmede, bilim ve teknoloji çalışmalarının desteklenmesi ile gençlerin teknoloji projelerine katılımının artırılması ele alındı.

Kaynak: AA