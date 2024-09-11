GAÜN'de Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Projesi Açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yürütücülüğünde hayata geçirilen "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü" projesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından ikinci kez desteklenmeye hak kazanan "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü" projesinin açılış töreni, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Tuğba Han Şimşekler Dizman, projenin önemine değinerek, "Proje kapsamında özellikle lise matematik öğretmenlerinin bulanık mantık ve yapay zeka uygulamalarını derslerinde kullanarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırması hedefleniyor." dedi.

Proje Uzmanlarından Prof. Dr. Fatih Mehmet Özmantar ise projede görev alan eğitmenlerle çeşitli hazırlıklar yaptıklarını aktararak, "Birlikte gerçekleştireceğimiz bu çalışmayı, kendi kişisel gelişiminizin bir parçası, bir uğrak noktası olarak düşünebiliriz. Güzel ve verimli bir hafta geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Bozkurt da, teorik olarak yoğun çalışılan bulanık mantık araştırmalarının günlük hayat uygulamalarının farkındalığının artırılmasında önemli olduğunu ifade ederek, bu proje ile önemli bir adımının atıldığını söyledi.

Konuşmaların sonrasında kentte görev yapan matematik öğretmenlerine, "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.