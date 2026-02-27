Haberler

GAÜN'de "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler dolandırıcılık ve internet suçlarına karşı bilgilendirildi. Etkinlikte, kişisel verilerin güvenliği ve dolandırıcılıkla mücadele yöntemleri hakkında sunumlar yapıldı.

Gaziantep Üniversites'nde (GAÜN) "Dijital Güvenlik ve Farkındalık Önceliğimiz" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, işlenen dolandırıcılık olayları ve internet suçları hakkında bilgilendirildi.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerine e-posta hesabı, iban bilgisi, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgisi gibi kişisel verilerin paylaşımının geleceğe etkileri anlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcıları etkinlikte yaptığı sunumda, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, telefon numarası ve banka hesabı kiralama, sahte internet siteleri, yatırım ve kripto para dolandırıcılığı ve banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri de yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri, suçla mücadelenin operasyon boyutu ve internet kullanımında teknik olarak dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.

Siber uzmanlar isedolandırıcıların kullandığı güncel teknikler, dijital hijyen kuralları, kişisel veri güvenliği için alınması gereken bireysel önlemleri anlattı.

Yetkililer, etkinliğin sonunda öğrencilerin soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
