GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi Hizmete Açılıyor
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, 29 Ağustos Perşembe günü hizmete açılacak. Hastane, kemoterapi ve palyatif bakım üniteleriyle donatılmıştır.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde yapımı tamamlanan 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, hizmete açılacak.
5 bin 500 metrekarelik alana sahip, 4 katlı hastane, 29 Ağustos Perşembe günü açılıyor.
Bodrum katında Radyoterapi Merkezi yer alan hastanenin zemin katında 50 kişilik kemoterapi koltuğu ve 5 kişilik özel kemoterapi koltuğuyla donatılmış Günübirlik Kemoterapi Merkezi yer alacak.
Birinci ve ikinci katlarda kliniklerin yer alacağı hastane, palyatif bakım ünitesi de bulunacak.